Impossível não emocionar. Carolina Braga expõe dor do passado: «É um peso que carrego»

Big Brother dá início a mais um momento de partilha, desta vez o mote é a “superação”. Carolina Braga revela que teve uma gata que foi muito especial para si e quando trouxe outro gato doente para casa para o salvar e acabou por perder os dois. Emocionada, a Carolina remata que o que prevalece é o amor, a vontade de continuar e não desistir.

Partilha também que o maior momento de fragilidade para si foi quando lhe disseram que o seu irmão tinha esquizofrenia desenvolvida através de uma depressão profunda. Conta que foram roubados muitos anos de amor, de conhecimento e de sanidade mental por causa de uma doença que ninguém controla.

O Luís fala no que superou ao longo da sua vida militar e também no facto de ter crescido sem a presença paterna após o divórcio dos pais. O concorrente termina o seu discurso aconselhando todos a fazerem serviço militar e, no fim, todos aplaudem menos o Nuno.

