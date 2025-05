Incomodada e pensativa: Carolina Braga desabafa sobre o encontro do "ex" com Diogo Bordin

Na última gala, Diogo Bordin teve um encontro com o suposto ex-namorado de Carolina Braga - trata-se de uma partida do Big, mas eles ainda não sabem - e os dois concorrentes ficaram muito incomodados.

Nesta manhã, a concorrente de Cascais mostrou-se muito indignada com a situação e também chateada por não ter tido a oportunidade de falar com o ex-companheiro.

O Diogo não tem culpa, não tem de estar envolvido. Se é para me apoiar a mim, a partir do momento em que se apercebeu que não podia falar comigo, simplesmente não vinha”, confessou Carolina Braga, à conversa com Manuel Cavaco.

Veja o vídeo do momento e não perca tudo o que se passa na casa mais vigiada do país.

Recorde-se que este domingo foi dia de dupla expulsão. Micael Miquelino e Erica Reis foram os concorrentes expulsos. Esta segunda, ficamos a conhecer quais são os concorrentes em risco de sair da casa mais vigiada do país na próxima gala.