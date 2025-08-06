«Inconveniente» e «Tens de ouvir mais» Ana e Bruna confrontam Viriato

No Big Brother Verão, na dinâmica do “Pisar ou poupar?”, Ana faz duras críticas a certas atitudes de Viriato. A cantora remata que o ator é inconveniente e que diz coisas que são “alucinadas”. O Viriato admite não ter gostado do discurso da Ana. A Bruna intervém, e diz que o ator tem que ouvir mais. Quando chega a vez do Viriato escolher o chinelo, calha-lhe Jéssica. O ator pede para a colega não se deixar influenciar por aquilo que acabou de ouvir, e confessa que gosta genuinamente dela.

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

