Indignado, Nuno Brito dispara duras críticas à postura de uma colega na casa: «Ela não faz a ponta de um c*»

No pós gala, Nuno Brito isolou-se na piscina a refletir sobre os mais recentes acontecimentos. O concorrente desabafou com Igor Rodriguez e Micael Miquelino sobre o jogo de uma colega de casa. Nuno Brito assumiu não ter medo de ir à 'chapa', uma vez que sente que já nada no jogo o incomoda. No entanto, o concorrente mostrou a sua preocupação por Lisa Schincariol, uma concorrente que lhe tem estado muito próxima.

Na conversa, o concorrente não deixou nada por dizer. Sem papas na língua, Nuno Brito teceu duras críticas a Adrielle Peixoto, afirmando que não sabe como é que a concorrente vai sobrevivendo no jogo. O concorrente foi implacável com a colega, e sente que a sua presença na casa é insignificante.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.