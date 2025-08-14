Inédito! Afonso Leitão emociona-se ao expor o que sente por Catarina Miranda e Jéssica Vieira

No Big Brother Verão, Ana Duarte não teve papas na língua e expôs aquilo que acredita ser a verdadeira posição de Afonso Leitão em relação a Catarina Miranda. Durante uma conversa com os colegas, afirmou com firmeza: «Ele não quer relação com a Catarina».
Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
FÁBIO PAIM – 761 20 20 14
Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do país aqui!