Inédito! Afonso rasga Miranda: «Quem conta um conto, acrescenta um ponto. Tu adoras...»

No Big Brother Verão, Afonso Leitão distribuiu notas com frases mordazes aos colegas e, chegada a vez de Miranda, o concorrente não poupou: «Quem conta um conto, acrescenta um ponto». A concorrente não adorou a atribuição. Veja as reações.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!

Kina e Afonso Leitão mais próximos? Jéssica Vieira garante: «Ela agora quer paz»

Descontrolada, Kina chora por causa de Viriato: «Eu vou dormir para a casa de banho, eu não o vou aturar!»

Jéssica alerta Kina: «Já a vi chorar por causa deles. Eu quero que esteja bem e que não a façam de burrinha»

Como nunca o viu! Viriato dá o 'grito do ipiranga' perante provocações de Afonso

Kina é «fã» dos 'CALE'? Viriato acha que sim e o clima azeda: «Estás a faltar ao respeito, é a minha dignidade»

Jéssica implacável com o 'ex'... e não deixa nada por dizer: «Diz que não joga comigo, mas joga»

Ex-concorrente conheceu o pai graças à participação na Casa dos Segredos: «Recebi uma mensagem dele na gala final»

Hoje às 11:30

Descobrimos, a menos de 50 euros, o vestido de aniversário de Marcia Soares de que todos falam

Hoje às 10:51

Marcia Soares celebra aniversário em grande: e este convidado surpreendeu a Internet

Hoje às 10:12

Francisco Monteiro não coloca os pés no Dubai. Revelado o caso amoroso com uma mulher casada que o impede de viajar como quer

Ontem às 21:13

Teve um caso com uma pessoa muito importante e casada e teve de fugir. Francisco Monteiro conta tudo pela primeira vez

Ontem às 20:29
Maria Botelho Moniz invade a casa do Big Brother. Mas é ignorada

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»

«Há 3 dias que a carne está descongelada»: Kina critica lasanha de Catarina Miranda, mas os outros adoraram e aplaudiram o prato

A pista é delas! Mulheres da casa encantam com dança e boa energia

Bombástico. Discussão entre Afonso, Miranda e Kina leva Bruna ao limite: «Não tomem as dores dos outros»

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

Daniela Santos revela alcunha insólita... que ganhou por causa de programa da TVI!

Há 20 min

Ex-concorrente do "Big Brother" vive momentos de "terror": "Fiquei rodeado pelas chamas"

Há 33 min

"Big Brother" ou "Secret Story"? Francisco Monteiro releva qual prefere... e porquê!

Há 56 min

Após dedicar canção a Angélico, Edmundo Vieira deixa garantia: "Não é esse o objetivo"

Há 1h e 37min

Daniela Santos faz revelação chocante: "Pisei o vestido e fiquei nua em pista"

Há 2h e 46min
Maria Botelho Moniz e Kina viram meme na Internet: «Isto trabalha o glúteo?»

Hoje às 10:40

Em lágrimas, Maria Botelho Moniz despede-se da casa e dos concorrentes

Ontem às 19:36

Nuno Eiró não deixa escapar pormenor na visita de Maria Botelho Moniz à casa e deixa-lhe mensagem tocante

Ontem às 19:29

Maria Botelho Moniz satisfaz curiosidade dos concorrentes: «Só se fala de vocês»

Ontem às 19:25

Até os olhos brilham. Maria Botelho Moniz em êxtase por estar dentro da casa do Big Brother

Ontem às 19:22
«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

17 ago, 23:52

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

17 ago, 23:51

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

17 ago, 23:46

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

10 ago, 23:53

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

10 ago, 23:39
