Inédito! Catarina Miranda distribui elogios pelos colegas e o motivo é surpreendente

No Big Brother Verão, durante a tarde, Catarina Miranda distribuiu elogios pela casa. O momento gerou curiosidade entre os colegas, mas havia uma razão por trás desta atitude. Para conquistar o jantar romântico com Afonso Leitão, Miranda tinha de ceder duas moedas e distribuir três elogios a cada colega, em apenas 1hora.

