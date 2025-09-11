Inédito. Catarina Miranda revela dinâmica que envolve Jéssica Vieira e Afonso Leitão

No Big Brother Verão, Afonso Leitão e Jéssica Vieira voltaram a estar a sós num lanche no Kids Club. O que Afonso não suspeitava era que, por detrás das perguntas de Jéssica, estava Catarina Miranda a soprar-lhe cada questão ao ouvido. No final, Miranda acabou por revelar toda a dinâmica a Afonso, e de repente tudo fez sentido.
Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.
ESCOLHA O VENCEDOR:
AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07
VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13
