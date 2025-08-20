Inédito: Cobra entra na casa e concorrentes entram em pânico

No Big Brother Verão, um momento inédito deixou os concorrentes em pânico: uma cobra entrou na casa durante a prova semanal de “Ignorar o Óbvio”. Os participantes tinham de se manter imóveis e congelar, mas Jéssica e Miranda não resistiram ao medo e acabaram por fugir, quebrando a regra.

