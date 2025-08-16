Inédito e hilariante! 'Disfarce' de Bruna arranca gargalhadas na casa

Na gala do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz quis saber como Bruna viveu a sua semana enquanto líder, uma semana marcada por o caos e o falhanço da prova semanal. A resposta surpreendeu:«Senti-me uma professora numa escola primária.» Para reforçar a comparação, Bruna colocou uns óculos em jeito de brincadeira e apresentou-se com um ar mais “rigoroso”, arrancando risos e reações dos colegas, que não estavam à espera do momento descontraído em plena gala.