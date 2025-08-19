Inédito: Enquanto Miranda desespera com palavras de rejeição de Afonso, Jéssica espreita pela porta e ouve tudo

No Big Brother, De madrugada, no jardim, Miranda insiste para falar com Afonso que volta a dizer que só quer ter determinadas conversas lá fora. Miranda continua incomodada com a proximidade entre Afonso e Jéssica e o rapaz acaba por pedir desculpa porque sempre achou que Miranda estava a brincar. Os dois voltam a desentender-se até que Afonso abandonar o jardim. Mais tarde, voltam a tentar conversar e, desta vez, Afonso é um pouco mais direto em relação ao jogo da Miranda com ele, isto sem se aperceberem que Ana e Jéssica estão a ouvir a conversa.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

