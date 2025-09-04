Inédito. Jéssica Vieira conta o seu maior desejo dentro da casa mais vigiada do País

No Big Brother Verão, Bruna voltou a assumir o papel de “fadinha da Malveira” e lançou perguntas indiscretas aos colegas da casa. Desta vez, a desafiada foi Jéssica Vieira, que não hesitou em responder. A concorrente deixou claro que, na sua opinião, é ela quem deve vencer o Big Brother Verão. Mas foi mais longe: sem rodeios, afirmou que “a dupla de milhões” (Catarina Miranda e Afonso Leitão) não merece ganhar.
Estamos a poucos dias da final do Big Brother Verão, e por isso deve votar para salvar o seu favorito. Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam em risco de abandonar a casa no próximo domingo. Vote para salvar:
AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07
