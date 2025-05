Inédito: Lisa Schincariol reencarna pele de terapeuta holística e alinha os chakras de Luís Gonçalves

Durante a manhã, Lisa Schincariol vestiu a pele de uma terapeuta holística e alinhou os chakras dos concorrentes. Nesta dinâmica, a concorrente aproveitou para lançar farpas a Luís Gonçalves acusando-o de não ser sensível e empático. A concorrente não perdeu a chance, ainda, de sugerir que Luís Gonçalves pedisse desculpa a Érica Reis depois dos seus desacatos.

No Especial, conduzido por Cláudio Ramos, conhecemos os concorrentes que vão disputar a expulsão esta semana! Está aberta mais uma semana de decisões no Big Brother! Esta semana, cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do país e cabe aos portugueses decidir quem merece continuar em jogo.

Os números dos nomeados do Big Brother 2025 que vão a votações para SALVAR, são os seguintes:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



CARINA FRIAS - 761 20 20 02

ÉRICA REIS - 761 20 20 06

IGOR RODRIGUEZ - 761 20 20 08

NUNO BRITO - 761 20 20 20

LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 22