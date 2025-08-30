Inédito: Maria Botelho Moniz é surpreendida pelo filho em direto

No Big Brother Verão, a gala começou com uma surpresa emotiva para Maria Botelho Moniz. A apresentadora foi brindada com um áudio do filho, Vicente, que surgiu em plena emissão para lhe deixar uma mensagem especial: «Olá Big Brother. Arrasa mãe». Maria não conteve a emoção e deixou transparecer um brilho no olhar perante a inesperada dedicatória que marcou o arranque da noite.

Na gala de hoje, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17

Não perca nada do que se passa na casa mais vigiada do País!