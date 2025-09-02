Inês Morais ataca o jogo de Ana Duarte e Bruno de Carvalho mas leva resposta: «Estás a fazer uma figura rídicula acalma-te»

No Última Hora, Inês Morais lançou críticas duras ao percurso de Ana Duarte e Bruno de Carvalho no Big Brother Verão, mas acabou por levar com respostas de ambos os concorrentes. No final, sem rodeios, Inês atira para Bruno de Carvalho: «Estás a fazer uma figura ridícula, acalma-te». O confronto aqueceu o estúdio e deixou o debate em clima de alta tensão.
Na reta final do Big Brother Verão, Viriato Quintela conquistou o tão desejado passaporte para a final, mas os outros quatro concorrentes estão em risco de expulsão já no próximo domingo. Vote para salvar:
AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07
