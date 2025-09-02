Inês Morais e Bruno de Carvalho não se entendem: «Eu sou comentadora tu es convidado»

No Big Brother Verão, o Diário também foi palco de faíscas fora da casa. Em estúdio, Bruno de Carvalho e Inês Morais entraram num frente a frente tenso, com várias trocas de palavras em direto. A comentadora não se conteve e atirou de forma dura ao ex-concorrente: «Eu sou comentadora, tu és convidado». A frase incendiou o ambiente e deixou o painel em clima de cortar à faca.

Na reta final do Big Brother Verão, Viriato Quintela conquistou o tão desejado passaporte para a final, mas os outros quatro concorrentes estão em risco de expulsão já no próximo domingo. Vote para salvar:

AFONSO - 761 20 20 01

BRUNA - 761 20 20 04

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA - 761 20 20 07

