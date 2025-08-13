Inês Morais não poupa Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Dois forçados e...»

No Big Brother Verão, durante a prova da semana, Afonso Leitão e Catarina Miranda provocam Viriato Quintela. A dupla afirma que houve 'agressão' após um ato do concorrente na areia. Bruna, a líder da casa, passa-se completamente com as discussões dos concorrentes e abandona a prova revoltada. No Extra, Adriano Silva Martins e Inês Morais criticam o momento.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

