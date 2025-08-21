Inês Morais não poupa Miranda: «Está a puxar o tema (aborto) para jogo. Devia falar com respeito»

No Extra do Big Brother Verão, Inês Morais comentou o facto de Catarina Miranda estar constantemente a falar sobre o «aborto». A vencedora do BB24 e do Desafio Final não poupou nas críticas, bem como Cândido e Raquel. Veja tudo.
Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
