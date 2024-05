Inês Morais provoca Fábio Caçador: «Tens problemas cognitivos?»

No Big Brother, na reunião pós-gala, o Big Brother recorda que a Inês afirmou que o David tem “perfeita noção das câmaras”. A concorrente dá um exemplo e o Fábio acusa-a de estar a trazer assuntos do passado para a conversa, quando criticou a Daniela de fazer o mesmo. A Inês volta a dizer que o Fábio tem “problemas cognitivos” e a tensão aumenta entre os dois concorrentes. O David atira que a Inês é hipócrita, lembrando que discutiu de forma intensa com a Daniela e, momentos depois, já estavam a cantar as duas.