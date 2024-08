No «Dois às 10», um mês depois de se consagrar vencedora do «Big Brother 2024», Inês Morais é nossa convidada. Inês Morais afirma que não se deslumbrou com a vitória nem com a fama, revela como reage aos comentários negativos nas redes sociais, conta com que concorrentes mantém o contacto e fala dos seus projetos para o futuro.