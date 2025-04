Inês Vilhalva, a 'beta' do Big Brother, deixa todos a rir ao dizer qual o tipo de homem de que gosta

Na bancada da cozinha, Inês lava alguma loiça do pequeno-almoço dos colegas e atira: «estou uma mulher feita para casar». O tema passa para o amor e Inês revela que antes de entrar na casa, conheceu um homem que tem tudo a ver consigo: alto, magro e com cara de quem está a falecer.

Solange pergunta que tipo de homem ela gosta e Inês diz que tem três tipos de homens. Em terceiro lugar, os coreanos. Em segundo lugar, os betos, “claro”. Diogo mostra-se confuso com a palavra beto e Inês explica que um beto é um tipo de homens que trabalha em bancos e jogam padel.

O concorrente aponta que no Brasil, os betos são chamados de “Enzos”. E em primeiro lugar tem os altos, magros e com cara de quem está a falecer. Explica que “cara de quem está a falecer” é um homem com olheiras “de quem não dormiu à noite a pensar na vida” e com ar de doente.

E atira que adora os mais novos: entre os 24 e os 29. O Diogo questiona quanto tempo é que dura um namoro dela e a concorrente atira que tem de fazer um test drive de 6 ou 7 meses antes de namorar.

Diogo pergunta como é que funciona a hierarquia dos gostos e Inês atira que coreanos é difícil de arranjar, já beto é mais fácil... Solange pergunta como são os dates dela e Inês diz que jantar não gosta, pois é demasiado pessoal. A concorrente diz que vai beber um copo “e pronto”, depois correm bem. A Solange pergunta como é que ela tem paciência para ter dates e Inês atira que tem um date por mês à quarta-feira que batizou de “quartas-feiras loucas”.

A casa do Big Brother está ao rubro! Com a entrada dos novos concorrentes, Adrielle Peixoto e Luís Gonçalves, o jogo ganhou uma nova intensidade, mas nem todos estão seguros. Esta semana, Ana Neto, Carina Frias, Igor Rodriguez e Inês Vilhalva estão nomeados e um deles será expulso na próxima gala este domingo.

