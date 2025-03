No Big Brother, Inês Vilhalva confessa a Cláudio Ramos que, apesar de estar a gostar dos colegas, não se sente em casa, agora que passou para o armazém.

Está no ar mais um Big Brother. O histórico reality show, da TVI, está de regresso, no ano em que se assinalam os 25 anos do formato, que revolucionou a história da televisão em Portugal.

Acompanhe tudo Ao Minuto no site do Big Brother, e embarque connosco nesta aventura televisiva!