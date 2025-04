Inês Vilhalva critica Luís Gonçalves: «Não tem intimidade para fazer estas coisas»

Durante uma conversa com Inês, Solange revelou quem acredita que vai chegar à final do Big Brother 2025. Entre os nomes destacados estão Solange, Diogo, Micael, Carolina e Nuno. Sobre Luís, considera que irá longe no jogo, mas sem garantir um lugar na final nem conquistar a vitória.

Solange apontou ainda Manuel Rodrigues como possível finalista, mas criticou-o por ser "pica-miolos". A açoriana voltou a referir-se a Luís, condenando a atitude do ex-militar por lhe ter levantado a voz. Inês aproveitou a ocasião para revelar que também se sentiu desconfortável com a aproximação de Luís no chuveiro, enquanto Carina tomava banho, apenas para falar de uma gelatina.