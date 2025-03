Inês Vilhalva reage a decisão de Micael Miquelino e todos riem: «Fiquei chocadérrima!»

No Big Brother, Cláudio Ramos revela a Micael Miquelino que tem o poder de levar um dos habitantes da casa para o Armazém. Micael escolhe três possíveis concorrentes e amanhã escolherá entre esses. Inês Vilhalva reage com expressão inédita!

A nova edição do Big Brother já começou e promete ser histórica, celebrando os 25 anos do reality show em Portugal. Na gala de estreia, apresentada por Cláudio Ramos, foram revelados os 20 concorrentes que vão viver na casa mais vigiada do país, cada um com a sua personalidade, histórias marcantes e estratégias para o jogo