Inês Vilhalva sobre Lisa Schincariol: «Está a ver o chão dela a cair»

No Quarto Amarelo, Inês e Carina conversam sobre Lisa e apontam que a concorrente está desesperada por aparecer. Carina partilha que a colega tem estado “muito querida” com ela, e Inês revela que também sentiu uma grande aproximação da parte de Lisa. A concorrente menciona que acredita que Lisa simpatize com ela, e vice-versa; ainda assim, afirma: “Esta semana senti que tudo o que ela fazia era forçado.” Inês acrescenta que, por esse motivo, não conseguiu “abrir-se” com a colega. Carina concorda e menciona que não sente necessidade de ser amiga de ninguém e que, em várias Galas, Lisa tentou ir contra ela. Inês frisa que a colega quer um confronto com alguém, mas que ninguém lho dá.