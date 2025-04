Inês Vilhalva sobre Nuno Brito: «Eu acho que o intimido»

No Quarto Amarelo, Inês explica que, quando entrou na Casa, gostou logo de Nuno, mas que, ao voltar do Armazém, teve um “embatezinho” com ele e não gostou que o colega lhe tivesse dito que mais valia ir para casa. A concorrente partilha com Adrielle e Carina que sente que intimida o Líder e que ele ficou chateado com as poucas pessoas que tomaram o seu lado. Carina confirma e acrescenta que, desde então, Nuno tem estado a “fazer os possíveis” para a tirar da Casa.

Inês considera que o Líder não se vai aguentar até ao fim do programa e confessa que quer falar com Nuno. Já Carina responde: “Ai, eu não, de todo.” A concorrente salienta que o colega estava a distorcer tudo o que aconteceu durante a tarde, na Cadeira Quente. Adrielle acredita que Nuno esteja focado em Luís por serem parecidos, e Inês aponta que o Líder está a tentar passar a imagem de que são as “seguidoras do Luís”.

A concorrente salienta ainda que mal falam com Érica e que esta também não tem grandes conversas com Luís. Inês comenta que Nuno ficou muito introspetivo depois da Gala e frisa: “Está bem lixado, ele vai à chapa.”