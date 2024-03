Há 2h e 8min

No Big Brother, Érica e Bárbara Parada tiveram direito a um lanche especial, depois de Érica ter carregado no botão da coragem. No entanto, Érica não ficou propriamente empolgada com aideia. Então, decidiu entrar no lanche, retirar alguns bolos e sair, deixando Bárbara a comer sozinha.