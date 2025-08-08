VÍDEO SEGUINTE
Inesperado! Jéssica Vieira sai em defesa do 'ex' Afonso perante acusações de Bruno de Carvalho

No Big Brother Verão, Jéssica Vieira saiu em defesa de Afonso Leitão numa conversa com Bruno de Carvalho e a conversa acabou por descambar. Veja tudo. 

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15
EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão aqui!

  • Hoje às 14:23
