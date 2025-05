Inesperado: Márcia Soares assume-se «cansada» de concorrente

No Diário de segunda-feira, 19 de maio, Márcia Soares deu a sua opinião sobre a rivalidade entre Nuno Brito e Luís Gonçalves. A comentadora do Big Brother, que já assumiu gostar do ex-fuzileiro, não poupou nas críticas a ambos e assumiu-se «cansada».

«Estes dois não se vão entender nunca. Isto aqui já é muito pessoal, muito íntimo. Por mais que ouça que são muito parecidos, eu acho que são o total oposto um do outro. O que eles têm em comum é, realmente, o facto de falarem muito alto, gritarem e de se atropelarem. Mas eu acho que as intenções no jogo não são as mesmas», começou por dizer.

«O Luís já me está a cansar também, não vou ser hipócrita. Fala muito, não ouve ninguém... Mas apesar de tudo, é um jogador transparente, diz aquilo que pensa na hora, é humilde... é tudo aquilo que ele é. Depois, o problema do Nuno, a meu ver... Ele poderia ser ainda melhor jogador se fosse mais transparente, se nos explicasse quais são as intenções dele. Nunca consigo perceber realmente as intenções do Nuno, porque ele nunca admite nada. Quando erra, nunca admite. Foca-se mais nas reações dos outros", rematou a finalista do "Big Brother 2023», acrescentou.

