Inesperado: Sara desaba em lágrimas e concorrentes unem-se num abraço coletivo emocionante

No Big Brother, Sara Silva não contém as lágrimas ao ouvir uma canção que lhe traz algumas memórias. Primeiro, Manuel Rodrigues mima a colega, depois é a vez de Carolina Braga a abraçar e, de forma inesperada apesar de todos os conflitos do dia, o grupo une-se num abraço conjunto para confortar a concorrente emocionada.

Isto acontece numa altura em que a casa do Big Brother está ao rubro com os últimos acontecimentos. Nuno Brito perdeu as estribeiras e exaltou-se com uma boa parte dos colegas, sobretudo Solange Tavares e Luís Gonçalves. No Especial com Cláudio Ramos, o concorrente foi confrontado com as imagens desses momentos e mostrou-se incrédulo, não reconhecendo as suas atitudes. Também no Especial ficámos a conhecer o concorrente escolhido pelo público para ganhar uma imunidade: Entre Luís Gonçalves e Carolina Braga o eleito foi Luís que ganha assim o trunfo mais desejado no jogo.

