Inflexível? Nuno Brito quer reconciliar-se com Solange Tavares e a concorrente dá resposta inesperada

Depois de um forte conflito que os deixou de costas voltadas, Nuno Brito mostra vontade de fazer as pazes com a amiga Solange. No entanto, a concorrente parece não estar para aí virada. «Se é da tua vontade que eu fique longe de ti, basta dizeres e será feito», confidenciou o personal trainer.

«Não quero pessoas que me aturem só porque sim. E se o saco encheu foi por alguma razão. Foi porque não concordas ou não te dás bem perto de mim», atirou Solange. «Apesar de tudo o que se passou ontem, para mim não é motivo para me afastar. Tanto que eu não quero afastar me mas se quiseres eu respeito», prosseguiu Nuno.

Foi então que Solange Tavares deu uma resposta surpreendente. Veja o vídeo.

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar:

CARINA – 761 20 20 02

IGOR – 761 20 20 08

MANUEL CAVACO – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16