Inimigas no Big Brother? Erica Reis não se identifica com Solange

Na Casa, a Érica e a Solange têm uma conversa sincera. A primeira assume que, apesar de não se identificar com algumas atitudes da Solange, sabe com o que pode contar. Afirma que não a vai procurar, e sabe que isso é recíproco.

A Solange concorda, admitindo que sente que é difícil chegar à Érica que, por sua vez, confessa sentir o mesmo em relação à Carolina. A Solange remata que, apesar de não serem próximas, pode contar com ela pois nunca irá usar as suas fragilidades para a atacar.

