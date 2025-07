Injustiças nas tarefas? Concorrentes revoltam-se com o líder Viriato Quintela

No Big Brother Verão, Jéssica e Bruna manifestaram o seu desagrado junto do líder, Viriato Quintela, por estarem constantemente a ser escolhidas para realizar a prova. As concorrentes sublinharam que já foram várias vezes seguidas e pediram maior justiça na distribuição das tarefas.

Viriato concordou com a crítica e decidiu atribuir o turno da noite a Afonso e Daniela. No entanto, Bruna não ficou satisfeita com a decisão, considerando que, mesmo assim, esse turno representa menos horas de prova.

Mais tarde, Viriato desabafou com Luíza, mostrando-se frustrado com a atitude de Afonso: "Até agora, limitou-se a gozar com a minha cara. Espero que esta semana tenha mais consideração por mim."

De recordar que esta semana há cinco concorrentes nomeados e por isso em risco de abandonar a casa mais vigiada do País já no próximo domingo. São eles: Afonso Leitão, Bruna, Luíza Abreu, Fábio Paim e Bruno de Carvalho.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

BRUNA – 761 20 20 04

LUIZA ABREU – 761 20 20 09

FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país.