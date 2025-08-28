Inseparável de Jéssica Vieira, Afonso Leitão tem gesto de proteção com Catarina Miranda

No Big Brother Verão, Jéssica Vieira e Afonso Leitão dão início ao desafio que aceitaram no Especial. Os dois concorrentes terão de estar ‘inseparáveis’ durante 24h. Durante a festa, o ex-casal aparece a brincar num ambiente cúmplice e Catarina Miranda não se contém. Os ciúmes são visíveis e Afonso vê-se obrigado a consolar a aliada e dançam todos juntos.

Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17

