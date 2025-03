No Big Brother, os concorrentes vivem um momento insólito com um balde e uma esfregona. Na casa de banho, o Tiago vê-se muito atrapalhado a montar o balde de limpeza. Depois de muitas tentativas, o concorrente não consegue encaixar o escorredor no balde, para delírio da Mariana e do Manuel Rodrigues que até se atiram ao chão de tanto rir…

