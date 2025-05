«Instigadora de conflitos»: Teresa Silva faz duras críticas a Solange Tavares e acusa-a de manipular Luís Gonçalves

No Extra, as discussões de Solange Tavares com Nuno Brito foram analisadas pelos comentadores Zé Lopes, Teresa Silva, João Ricado e pelo convidado e ex-concorrente desta edição Micael Miquelino. A comentadora, que é ex-concorrente do Big Brother 2020 e do Duplo Impacto, não poupou nas críticas à concorrente açoreana.

«Para mim, é a Solange quem instiga os problemas dentro da casa. Ir contra o Nuno é previsível. Da mesma maneira que ela se aproximou do Manuel Rodrigues ou do Luís (Gonçalves), que ela detestava. De repente, começa a perceber que consegue manipular o Luís e que numa semana pode estar contra ele, mas se um dia estiver a favor dele, que ele está ali disponível. Isto são coisas que ela faz e depois quer passar-se por vítima… principalmente nesta semana da liderança dela», atirou.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos na casa mais vigiada do País!

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar:

CARINA – 761 20 20 02

IGOR – 761 20 20 08

MANUEL CAVACO – 761 20 20 12

SARA – 761 20 20 16