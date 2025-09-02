«Insuportáveis»: Bruno de Carvalho dispara contra Miranda, Afonso e... Inês Morais

Na Última Hora, Bruno de Carvalho não poupou críticas a Catarina Miranda e Afonso, chamando-os de “insuportáveis”. O comentador acrescentou ainda que há muitos portugueses que gostam desse tipo de estratégia e, por isso mesmo, foi Inês Morais quem acabou por vencer a edição anterior.

Na reta final do Big Brother Verão, Viriato Quintela conquistou o tão desejado passaporte para a final, mas os outros quatro concorrentes estão em risco de expulsão já no próximo domingo. Vote para salvar:

AFONSO - 761 20 20 01

BRUNA - 761 20 20 04

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA - 761 20 20 07

