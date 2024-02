Há 3h e 38min

Intimidade aumenta: Érica Silva provoca André Lopes com 'cócegas no mamilo'

Na madrugada do Big Brother-Desafio Final, o clima aquece entre Érica Silva e André Lopes. A concorrente provoca o colega com cócegas no mamilo. André Lopes não consegue resistir e confessa: "Tens o diabo no corpo".