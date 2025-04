Ir à casa de banho de porta aberta? Comentar o biquini de Solange? Luís Gonçalves está no centro de todas as conversas

No Big Brother, o Igor confronta o Luís por ter comentado o biquíni preto da Solange e o Luís defende-se dizendo que gosta muito da cor preta. A Solange refere que o biquíni da Carolina também era preto e aproveita para o acusar de ter ido à casa de banho com a porta aberta. Está assim mais uma vez instalada a confusão! Há quem fique chocado e há quem se ria desconfortável com o vocabulário usado na troca de argumentos entre o Luís e a Solange.

