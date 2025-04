Irritado, Nuno Brito fala sobre liderança: «Não sou pai de ninguém (…) vou cag** um bocado para tudo»

No Big Brother, Nuno Brito recebe conselhos de Diogo Bordin e de Dinis Almeida sobre o seu papel de líder e sobre o facto de se preocupar demais com as pessoas e com as situações. O concorrente mostra-se chateado com a forma como alguns colegas estão a comportar-se nesta sua segunda liderança e garante que vai deixar de se preocupar tanto até domingo.

Recorde-se que Carina Frias, Erica Reis, Gonçalo Beja da Costa, Manuel Rodrigues, Sara Silva e Tiago Rodrigues continuam nomeados e em risco de expulsão na gala da próxima quinta-feira, 9 de abril.