«Isso é ciúmes... estás com falta de atenção»: Relação de Luís Gonçalves e Carina Frias está por um fio

No Big Brother, Carina Frias e Luís Gonçalves têm estado em clima de grande tensão e a relação parece não ter volta a dar. Esta quinta-feira, os dois voltaram a protagonizar várias discussões e, no Especial, foram confrontados com imagens polémicas.

No confessionário, Carina garantiu que não tem ciúmes do amigo e afirmou até que Luís «pode falar com quem quiser, à vontade». Luís foi mais longe e lamentou que a amiga não aceite as suas opiniões e que o trata «com sete pedras na mão».

Recorde os nomeados da semana: VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias - 761 20 20 02

Carolina Braga - 761 20 20 03

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa mais vigiada do País!