«Isso que tu fazes é muito feio»: Catarina Miranda acusa Jéssica Vieira de intimidação

No Big Brother Verão, Catarina Miranda definiu o aliado como «o caranguejo da casa» e aproveitou para lançar farpas a Jéssica Vieira. Catarina Miranda acabou por acusar a rival de se aproximar demasiado e de a intimidar. Veja o momento.

Esta semana, 3 concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17