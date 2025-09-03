«Isto é arranjar uma desculpa para não fazer nenhum»: Implacável, a líder Bruna aponta para Miranda e Afonso e dispara

No Especial do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz questiona Afonso Leitão sobre o tipo de tarefas da casa que este tem vindo a desempenhar, visto que está safo de participar na prova semanal, e o concorrente reage. Já a líder Bruna tem outra opinião completamente diferente e parte ao 'ataque' tanto a Afonso como a Miranda.
Estamos a poucos dias da final do Big Brother Verão, e por isso deve votar para salvar o seu favorito. Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam em risco de abandonar a casa no próximo domingo. Vote para salvar:
AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07
Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!