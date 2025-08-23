«Isto é grave»: Alvo de acusação, Daniela Santos entra em bate-boca intenso com tia de Afonso Leitão

No Especial Big Brother Verão, Nuno Eiró recebe alguns familiares e amigos dos concorrentes nomeados. Assistimos a uma discussão em direto entre Daniela Santos e Susana Ferreira, tia de Afonso Leitão. O motivo? A polémica entrada de Daniela na casa vestida de "cat woman". A tia de Afonso suspeita que Daniela trouxe uma informação do exterior para Jéssica Vieira, mas Daniela rejeita essa acusação e o ambiente fica tenso entre ambas.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

