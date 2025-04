«Isto é humilhante!»: Luís Gonçalves no centro de discussão polémica entre as mulheres

O ambiente aqueceu na casa do Big Brother 2025. Durante uma conversa tensa, Diogo Bordin saiu em defesa de Igor Rodriguez, depois de Luís Gonçalves ter lançado duras críticas ao colega. A troca de palavras rapidamente ganhou intensidade, com Diogo a mostrar-se firme e determinado em proteger o amigo sobre possível «humilhação». Solange Tavares entra na discussão e dá alguns exemplos em que já se sentiu humilhada na casa tal com Érica Reis.

A passada gala culminou com a expulsão de Inês Vilhalva que deixou a casa em choque e os colegas em lágrimas, sobretudo Carina Frias que se mostrou muito chorosa, em pranto.

Lembre-se que o Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

