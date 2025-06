«Isto não vai dar certo...»: Diogo Bordin e Carolina Braga não passam o teste de cozinhar em casal?

No Big Brother, após as escolhas feitas durante o Especial, o Big Brother dá entrada à refeição especial para 4 concorrentes que o Manuel Rodrigues conquistou. Os convidados ficam eufóricos com a refeição de sushi e os restantes roem-se de inveja preferindo nem ver. No lounge do líder, a Carina e o Rodrigues tentam aprender a usar os pauzinhos, já na cozinha, a Carolina e o Diogo cozinham para os restantes e a dupla não se dá assim tão bem. Enquanto preparam a refeição, a Carolina e o Diogo trocam várias picardias e rapidamente o ambiente de brincadeira se evapora quando o Diogo diz que até com a Solange ele se deu melhor na cozinha…

Recorde-se que se vive a semana das Restrições no Big Brother, o que tem provocado ainda mais momentos tensos na casa mais vigiada do País. Além disso, um avião polémico sobrevoou a casa, gerando o caos e deixando Carolina Braga em pranto e a falar em desistência.

