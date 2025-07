Já falam em ser pais! Veja a mais recente e intrigante partilha de Francisco Monteiro sobre Bárbara Parada

Francisco Monteiro, o vencedor do Big Brother 2023, protagonizou um momento hilariante ao partilhar um vídeo onde corre, cheio de entusiasmo, na praia em direção à namorada, Bárbara Parada. A legenda não podia ser mais divertida: «Quando a Kika me diz que podemos ter um bebé». O casal do Big Brother está no México a aproveitar umas férias românticas… e a brincar com a ideia de darem um passo importante na relação: ter filhos.

Aos beijos na boca: Bárbara Parada e Francisco Monteiro partilham foto íntima das férias românticas

Bárbara Parada e Francisco Monteiro tiraram umas férias românticas e rumaram a um verdadeiro paraíso! O casalinho está no México e, nas redes sociais, têm partilhado algumas imagens naquele país.

No Instagram, Bárbara Parada, de 24 anos, partilhou uma fotografia em que se mostra muito apaixonada pelo namorado, aos beijos. Francisco Monteiro, de 30, repartilhou a fotografia romântica e deixou uma mensagem especial. «Quando não critica o meu talento para tirar fotografias, tem direito ilimitado a estes beijos maravilhosos», lê-se.

O casal está a tirar o maior proveito possível deste destino de sonho e até acordaram às seis da manhã para ver o nascer do sol na praia. «Se as minhas manhãs fossem sempre assim passava a ser uma morning person 😄», confessou Francisco Monteiro. «6 da manhã no México, a apanhar o nascer do sol», afirmou Bárbara Parada.