Já não há dúvidas. Catarina Miranda diz tudo o que sente a Afonso Leitão

No Big Brother Verão, Afonso Leitão continua a tentar consolar a aliada. Depois de um dia cheio de emoções fortes, Catarina Miranda não consegue esconder a angústia e deixa claro os sentimentos que tem por Afonso: «Eu por ti faço qualquer coisa». Recorde-se que Afonso Leitão, foi desafiado a estar 24h inseparável da ex-namorada Jéssica Vieira. O desafio foi concluído com sucesso.

