Já não há volta a dar? Depois de noite atribulada, Luís Gonçalves dispara para Nuno Brito: «Estás mais do que apresentado»

No Big Brother, Luís Gonçalves exaltou-se depois de uma noite mal dormida. O concorrente acusou os colegas de fazerem barulhos noturnos e de não conseguir descansar por causa disso.

O ex-fuzileiro atacou Nuno Brito e Manuel Cavaco, culpabilizando-os do sucedido. «Só pensaste em ti, tens de te aguentar com o que os outros fazem. Nem aqui dentro, nem lá fora. Para mim, estás mais do que apresentado», disse Luís a Nuno. «Eu aguento-me bem sozinho, a casa toda pode virar, eu aguento-me bem», reagiu o personal trainer.

Depois, o ex-militar vira-se para Manuel Cavaco. «Quem tem sensibilidade, não anda aqui a brincar com isso», atira Luís, para Manuel Cavaco. «Mas quem és tu para falar disso?», reagiu o jovem de Alfragide. A conversa descambou e o ex-militar mostrou.se muito desagradado com o facto de o novo líder da casa lhe ter dado o colar vermelho da nomeação direta.

No Especial do Big Brother, de dia 2 de junho de 2025, Nuno Brito vai ao Cubo onde o anfitrião o questiona sobre a intenção de usar o Poder de Troca que conquistou. Nuno acaba por recusar.

Nuno chega à sala e revela aos colegas que decidiu não usar o poder da troca que havia conquistado. Sendo assim, os nomeados são: Carina Frias, Carolina Braga, Lisa Schincariol, Nuno Brito e Luís Gonçalves.

VOTE PARA SALVAR:



NUNO BRITO - 761 20 20 20

LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 22

CARINA FRIAS - 761 20 20 02

CAROLINA BRAGA - 761 20 20 03

LISA SCHINCARIOL - 761 20 20 11

Quem vai conquistar o carinho dos telespectadores e escapar à expulsão no próximo domingo, e quem vai ser o próximo expulso?

Acompanhe tudo no Big Brother e não deixe de votar no seu favorito!