«Já passei por muito com uma criança no colo e os meus pais a dependerem de mim»: Ana Duarte faz confissão emotiva

No Big Brother Verão, Viriato Quintela e Ana Duarte limaram arestas e fizeram umas tréguas, depois de uma semana marcada por discussões entre os dois. A concorrente acabou a fazer confissão emocionante. Veja tudo.

O futuro de Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira está nas mãos do público. Salve o seu favorito através das linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão aqui!